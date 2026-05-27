«La recente riduzione generalizzata delle accise su diesel e benzina, attuata per attutire l'impatto dello shock, dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili ». Lo afferma il Fondo monetario internazionale nell'Article IV dedicato all'Italia, al termine della missione conclusasi ieri. Le misure sull'energia: temporanee e ben mirate «Le misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia dovrebbero essere neutrali rispetto al bilancio, temporanee, ben mirate e non smorzare l'incentivo a ridurre i consumi energetici», sottolinea l'Fmi.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Fmi avverte l'Italia: sostituire il taglio delle accise con misure mirate per le famiglie vulnerabili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fmi: “Il debito/pil globale toccherà il 100% nel 2029. Italia verso il 138,8%”. E boccia il taglio delle accise: “Oneroso e regressivo”Durante il vertice di primavera del Fmi e della Banca mondiale, è stato annunciato che il rapporto tra debito e Pil a livello mondiale dovrebbe...

Decreto Caro carburanti: crediti d’imposta, taglio delle accise. Tutte le misureIl Decreto Legge del 3 aprile 2026, numero 42, introduce diverse misure per sostenere l’economia italiana, particolarmente colpita dall’aumento dei...

Temi più discussi: La Spagna cresce più di tutti in Europa, ma il FMI avverte: consolidare più in fretta; FMI rivede al rialzo l'outlook del Regno Unito, ma avverte: le turbolenze politiche potrebbero frenare la crescita; TOP NEWS ESTERO: Fmi migliora previsioni di crescita Regno Unito, ma avverte su rischi per l'economia; FMI alza le stime di crescita del Regno Unito ma avverte sull'incertezza politica.

Rimani fedele alle regole fiscali o rischia una rivolta del mercato, avverte il FMI al Labour reddit

Il Fondo Monetario Internazionale avverte: Se non si interviene immediatamente, il debito pubblico #UE diventerà esplosivo. Bene, così risparmiamo sugli armamenti. (I Grandi Successi Di Ursula) x.com

FMI, la ricetta shock per l’Italia su benzina, Flat Tax e catastoGli analisti di Washington bocciano i tagli delle accise a pioggia e chiedono un aggiustamento extra dell'1% del Pil p ... energiaoltre.it

L’Fmi avverte: la spesa militare andrà a discapito della spesa socialeA lanciare l'allarme è l'Fmi, storica punta di diamante del neoliberismo: il riarmo erode welfare, sanità e pensioni. I numeri del nuovo rapporto ... valori.it