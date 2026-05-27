L' Fmi avverte l' Italia | sostituire il taglio delle accise con misure mirate per le famiglie vulnerabili

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Fmi suggerisce di sostituire la riduzione delle accise su carburanti con trasferimenti monetari diretti alle famiglie più vulnerabili. La misura, adottata per alleviare l'impatto di uno shock economico, dovrebbe essere sostituita con interventi mirati invece di mantenere il taglio delle accise. La raccomandazione si basa sulla necessità di indirizzare aiuti più efficaci e specifici alle fasce di popolazione più esposte.

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«La recente riduzione generalizzata delle accise su diesel e benzina, attuata per attutire l'impatto dello shock, dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili ». Lo afferma il Fondo monetario internazionale nell'Article IV dedicato all'Italia, al termine della missione conclusasi ieri. Le misure sull'energia: temporanee e ben mirate «Le misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia dovrebbero essere neutrali rispetto al bilancio, temporanee, ben mirate e non smorzare l'incentivo a ridurre i consumi energetici», sottolinea l'Fmi.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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