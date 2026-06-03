L' Ocse rivede al rialzo il Pil +0,5 per cento ma avverte l' Italia | Contro i rincari dell' energia misure mirate

Notizia in breve

L'Ocse ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil italiano, portandole allo 0,5 per cento. Tuttavia, l'organizzazione avverte che per contrastare i rincari energetici sono necessarie misure mirate. Nel nuovo rapporto economico, l'Italia mostra segnali di miglioramento, ma resta sotto pressione a causa dell’aumento dei costi energetici. I dati sono stati pubblicati online e riguardano anche altri Stati membri e paesi selezionati.