L' Ocse rivede al rialzo il Pil +0,5 per cento ma avverte l' Italia | Contro i rincari dell' energia misure mirate
L'Ocse ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil italiano, portandole allo 0,5 per cento. Tuttavia, l'organizzazione avverte che per contrastare i rincari energetici sono necessarie misure mirate. Nel nuovo rapporto economico, l'Italia mostra segnali di miglioramento, ma resta sotto pressione a causa dell’aumento dei costi energetici. I dati sono stati pubblicati online e riguardano anche altri Stati membri e paesi selezionati.
Luci e ombre per l'Italia nel nuovo Economic outlook pubblicato dall'Ocse. L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha reso disponibile online le previsioni economiche dei suoi Stati membri e di Paesi selezionati. Per il nostro Paese il Pil 2026 è stato rivisto leggermente al. 🔗 Leggi su Today.it
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