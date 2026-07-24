il mondiale di trump

Donald Trump ha partecipato a eventi come Daytona 500, SuperBowl e Wrestlemania, mostrando un forte interesse per lo sport. Si è descritto come un appassionato e un ex atleta, affermando di conoscere bene il mondo sportivo. La sua presenza in queste manifestazioni è stata costante nel corso degli anni, collegando il suo nome a eventi di grande popolarità negli Stati Uniti.

«Sono una persona che ama lo sport e sono stato un buon atleta. Capisco lo sport molto, molto bene». Tra Daytona 500, SuperBowl e Wrestlemania Donald Trump non ha mai esitato a inseguire i gusti del pubblico, legando il suo nome alle manifestazioni, sportive e non, più popolari degli Stati Uniti. Sempre pronto a intestarsi i simboli dell’immaginario americano, nelle ultime settimane il presidente statunitense è sembrato molto interessato a uno sport che non ha mai scaldato il cuore dei suoi elettori, ma continua ad avere un appeal sconfinato nel resto del mondo. Nonostante le acque sempre più agitate in cui naviga la sua... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Fiesta Spagna, la finale è uno schiaffo a Trump

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