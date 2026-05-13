In un incontro a Pechino, i leader di due delle maggiori potenze mondiali si sono confrontati, sollevando questioni sulla possibile ridefinizione dell'ordine globale. Tra i temi discussi ci sono le strategie per evitare che l’Europa perda peso nelle relazioni internazionali e le eventuali intese tecniche destinate a garantire stabilità alle catene di approvvigionamento a livello globale. La riunione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali.

? Domande chiave Come potrà l'Europa evitare di diventare irrilevante tra i due giganti?. Quali nuovi accordi tecnici potrebbero stabilizzare le catene di approvvigionamento mondiali?. Perché la crisi economica cinese influenza le trattative con Washington?. Cosa accadrà alle industrie europee se Bruxelles sceglierà tra USA e Cina?.? In Breve Valbona Zeneli e Filippo Fasulo analizzano la fragilità economica e militare dell'Europa.. Oriana Skylar Mastro valuta i costi del de-risking europeo dalle catene cinesi.. Matteo Dian e Peter Mattis prevedono regole di coesistenza senza cambiamenti strategici.. Francesco Sisci evidenzia crisi immobiliare e bassa occupazione nel modello economico cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi a Pechino: il rischio di un nuovo ordine mondiale G2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump's Visit to China

Notizie correlate

Trump a Pechino: il vertice con Xi che sfida l’ordine mondiale? Domande chiave Come influenzerà il nuovo comitato commerciale i dazi americani sulla Cina? Chi potrà garantire la libera navigazione nello Stretto...

Trump vola a Pechino per incontrare Xi: sul tavolo non ci sono solo i rapporti tra Usa e Cina ma il futuro dell’ordine mondialeEra quasi un decennio che un presidente Usa non si recava in Cina per una visita ufficiale: l’ultimo era stato Barack Obama nel 2017.

Temi più discussi: Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi; Trump-Xi, oggi il tycoon in Cina: timori in Asia e occhi puntati su Taiwan; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Cosa vogliono Donald Trump e Xi Jinping dall’incontro di Pechino.

Il presidente Usa Donald Trump è atterrato a Pechino per un vertice con Xi Jinping. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina da quasi un decennio, in un incontro volto a ridurre le tensioni tra le due superpotenze. x.com

Trump a Pechino con i big della Silicon Valley: al vertice con Xi anche i colossi USADonald Trump arriva a Pechino con i leader dei grandi gruppi USA per i colloqui con Xi Jinping su commercio e geopolitica. la7.it

Trump arrivato a Pechino con 17 super Ceo. La Cina: 'Pronti a collaborare con gli Usa'L'hashtag 'Benvenuto in Cina Trump' in cima ai social cinesi. Folla di curiosi attorno all'albergo Four Seasons dove alloggerà (ANSA) ... ansa.it