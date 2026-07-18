Mondiali 2026 Infantino e Trump | Il Mondiale migliore di sempre

Il presidente della Fifa ha dichiarato che il Mondiale 2026 è il migliore di sempre, affermando che il sogno americano si è avverato e che il torneo ha unito il mondo. Lo ha detto durante una conferenza a New York, in presenza di Donald Trump. La finale tra Spagna e Argentina si terrà domenica.

"Il sogno americano, signor presidente, si è avverato. Abbiamo unito il mondo". Gongola il presidente della Fifa Gianni Infantino, parlando in conferenza al fianco di Donald Trump a New York, in vista della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina in programma domenica. Infantino ha definito il Mondiale un successo che "ha superato ogni attesa", elogiando ancora una volta il presidente americano per il suo ruolo nell'evento e affermando che il torneo ha raggiunto il suo obiettivo di unire persone provenienti da ogni angolo del globo. Infantino ha citato numerosi dati - stadi esauriti e alti indici di ascolto televisivo - come prova che i Mondiali più grandi di sempre hanno soddisfatto le aspettative, mentre Trump annuiva in segno di approvazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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. Gianni Infantino elogió a Trump, quien plantea un Mundial sin México ni Canadá.

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