IL MODELLO TECNICO SPAGNOLO | PRINCIPI METODOLOGICI NEUROSCIENZE E SVILUPPO DEL CALCIATORE

Il modello tecnico spagnolo si basa su una metodologia scientificamente strutturata, finalizzata alla formazione del calciatore. Utilizza principi metodologici che integrano conoscenze delle neuroscienze e tecniche di sviluppo specifiche per il miglioramento delle capacità individuali. La sua impostazione si differenzia per l’approccio coerente e sistematico, con un focus sull’applicazione di metodi comprovati per l’educazione tecnica e tattica dei giocatori.

Per concludere, il modello tecnico spagnolo si distingue per una metodologia coerente e scientificamente fondata, orientata alla formazione di un calciatore. Questi sarà capace non solo di eseguire gesti tecnici di elevata qualità, ma anche di comprendere il gioco, interpretare i contesti e prendere decisioni efficaci in tempi ridotti. Questo approccio poggia su tre pilastri operativi stabili, che rimangono costanti lungo tutto il percorso di formazione. Modello tecnico spagnolo, primo pilastro. Il primo pilastro riguarda la qualità del primo controllo e del passaggio. Il controllo orientato non è considerato un semplice gesto tecnico, bensì uno strumento funzionale alla risoluzione dei problemi di gioco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La vittoria del Calcio. Quello giocato. E giocato molto bene. Organizzato in ognj fase, intenso, tecnico. Un’altra vittoria del modello di gioco spagnolo. Complimenti alla Spagna. x.com