Piramal Pharma Solutions annuncia una collaborazione con Botanix per promuovere lo sviluppo dei principi attivi

Da corrieretoscano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piramal Pharma Solutions ha annunciato una collaborazione con Botanix per sostenere lo sviluppo di principi attivi. L’accordo riguarda attività di ricerca e produzione di nuove sostanze chimiche. Piramal Pharma Solutions è una società specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto, parte di Piramal Pharma Ltd. La partnership si concentra sulla condivisione di competenze e risorse per avanzare nel settore farmaceutico. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUMBAI, India, 18 maggio 2026 PRNewswire — Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha siglato un accordo di produzione e fornitura con Botanix SB Inc., una controllata di Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX:BOT) (“Botanix”), società attiva nel settore della dermatologia.  Ai sensi dell’accordo, PPS avvierà lo sviluppo e la validazione del Sofpironium Bromide, il principio attivo farmaceutico (active pharmaceutical ingredient, API) del Sofdra®, presso lo stabilimento di Riverview, in Michigan. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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