Piramal Pharma Solutions annuncia una collaborazione con Botanix per promuovere lo sviluppo dei principi attivi
Piramal Pharma Solutions ha annunciato una collaborazione con Botanix per sostenere lo sviluppo di principi attivi. L’accordo riguarda attività di ricerca e produzione di nuove sostanze chimiche. Piramal Pharma Solutions è una società specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto, parte di Piramal Pharma Ltd. La partnership si concentra sulla condivisione di competenze e risorse per avanzare nel settore farmaceutico. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUMBAI, India, 18 maggio 2026 PRNewswire — Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha siglato un accordo di produzione e fornitura con Botanix SB Inc., una controllata di Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX:BOT) (“Botanix”), società attiva nel settore della dermatologia. Ai sensi dell’accordo, PPS avvierà lo sviluppo e la validazione del Sofpironium Bromide, il principio attivo farmaceutico (active pharmaceutical ingredient, API) del Sofdra®, presso lo stabilimento di Riverview, in Michigan. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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