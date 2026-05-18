Piramal Pharma Solutions annuncia una collaborazione con Botanix per promuovere lo sviluppo dei principi attivi

Piramal Pharma Solutions ha annunciato una collaborazione con Botanix per sostenere lo sviluppo di principi attivi. L’accordo riguarda attività di ricerca e produzione di nuove sostanze chimiche. Piramal Pharma Solutions è una società specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto, parte di Piramal Pharma Ltd. La partnership si concentra sulla condivisione di competenze e risorse per avanzare nel settore farmaceutico. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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