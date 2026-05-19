Guardiola lascia il Manchester City la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo
Dopo dieci anni di successi e di cambiamenti, l’allenatore spagnolo ha annunciato che lascerà il suo ruolo al termine della stagione. Durante il suo periodo alla guida della squadra, ha rilasciato numerose dichiarazioni che sono rimaste impresse, riflettendo i momenti più significativi del suo percorso professionale. La decisione di lasciare il club ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le sue parole più celebri continuano a essere ricordate come testimonianza di un periodo importante nel calcio europeo.
Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
PEP GUARDIOLA LEAVING MANCHESTER CITY! A New Era Begins at City With Enzo Maresca!
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