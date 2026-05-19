Guardiola lascia il Manchester City la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo

Dopo dieci anni di successi e di cambiamenti, l’allenatore spagnolo ha annunciato che lascerà il suo ruolo al termine della stagione. Durante il suo periodo alla guida della squadra, ha rilasciato numerose dichiarazioni che sono rimaste impresse, riflettendo i momenti più significativi del suo percorso professionale. La decisione di lasciare il club ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le sue parole più celebri continuano a essere ricordate come testimonianza di un periodo importante nel calcio europeo.

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