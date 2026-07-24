Il mito di Marilyn a ritmo di jazz | Sexy fuori ma malinconica dentro Esploriamo in musica il suo mistero
Un concerto ha messo in musica l’immagine di Marilyn Monroe, reinterpretando il suo fascino con brani jazz e colonne sonore. Durante l’evento, sono state eseguite improvvisazioni ispirate a film e canzoni associate alla diva, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La performance ha cercato di catturare il contrasto tra il suo aspetto seducente e la malinconia interiore. Nessun dettaglio sulla location o sui partecipanti, solo la volontà di esplorare il suo mito attraverso la musica.
Il concerto? A qualcuno piace “caldo”. Magari improvvisazioni che vengono applicate alle colonne sonore, alle canzoni, magari messe al servizio dei film di una diva, di un’icona immortale, come Marilyn Monroe. Già, proprio così. A lei è dedicato il progetto “ Marilyn in jazz ”, in scena domani a Rivarolo Mantovano (in provincia di Mantova), dalle ore 21. In primo piano, sul palcoscenico una star della voce, la cantante Beatrice Zanolini, accompagnata da un super band. Marilyn Monroe, un mito che non tramonta. Storie da raccontare? "Fu lei, la Monroe, a pretendere la grande cantante Ella Fitzgerald sul palco del Mocambo, superando ogni barriera e segregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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