Il mito di Marilyn a ritmo di jazz | Sexy fuori ma malinconica dentro Esploriamo in musica il suo mistero

Notizia in breve

Un concerto ha messo in musica l’immagine di Marilyn Monroe, reinterpretando il suo fascino con brani jazz e colonne sonore. Durante l’evento, sono state eseguite improvvisazioni ispirate a film e canzoni associate alla diva, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La performance ha cercato di catturare il contrasto tra il suo aspetto seducente e la malinconia interiore. Nessun dettaglio sulla location o sui partecipanti, solo la volontà di esplorare il suo mito attraverso la musica.