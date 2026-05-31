Una prescrizione medica datata giugno 1962 potrebbe chiarire le cause della morte di Marilyn Monroe. Il documento suggerisce che la morte non sia stata un omicidio, ma il risultato di un errore medico. La scoperta si aggiunge alle indagini e ai dibattiti riguardanti le circostanze della sua scomparsa, avvenuta nel 1962. Finora, le versioni ufficiali indicavano un’overdose di farmaci come causa del decesso.

Una prescrizione medica firmata nel giugno 1962 potrebbe finalmente risolvere uno dei misteri più discussi della storia di Hollywood: la morte di Marilyn Monroe. Il documento, venduto all’asta nel 2011 e portato alla luce dal biografo Andrew Wilson, contraddice decenni di dichiarazioni del dottor Hyman Engelberg, il medico personale dell’attrice, che aveva sempre negato di averle prescritto uno dei due farmaci letali che la uccisero e inquadrare la morte dell’attrice come un clamoroso errore medico. Marilyn Monroe morì nella sua casa di Los Angeles nell’agosto del 1962, all’età di 36 anni. Il coroner della contea di Los Angeles stabilì che la causa del decesso fu un’overdose da combinazione fatale di cloralio idrato, un sedativo, e Nembutal, un barbiturico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il documento che potrebbe risolvere il mistero di Marilyn Monroe: “Non fu omicidio ma un tragico errore medico”

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