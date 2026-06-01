Firenze, 1 giugno 2026 – Esattamente 100 anni fa, il 1 giugno del 1926, nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, con il nome di Norma Jeane Mortenson Baker. Incarna l'essenza stessa della diva e il mito eterno di Hollywood. Icona di sensualità e fragilità, ha conquistato il mondo con il suo talento. Diva delle dive, con un'infanzia difficile e un'adolescenza travagliata, la sua vita sentimentale è stata al centro dell'attenzione mediatica, per gli amori spesso infelici. Il mistero della morte . Nella notte tra 4 e 5 agosto 1962, cessava di vivere Marilyn Monroe, la diva delle dive. Aveva solo 36 anni ed era nel pieno di una carriera inarrestabile, fermata da una overdose di barbiturici, per sempre giovane, per sempre nel pieno della sua bellezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Marilyn Monroe, il centenario 10 retroscena che spiegano perché è ancora licona numero uno

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Temi più discussi: 1 giugno, Marilyn Monroe e il centenario di un mito; RaiNews. . Il 1° giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jeane Mortenson Baker. Cento anni dopo, il mondo continua a chiamarla Marilyn Monroe, icona del cinema, ma soprattutto donna che trasformò la fragilità in mito. Leggi l’articolo completo su RaiNe; Marilyn Monroe, il secolo di divismo sensuale e malinconico della Magnifica preda; Omaggio a Marilyn Monroe.

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