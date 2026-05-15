L’Italia nel settore del salto con gli sci e della combinata nordica si sta preparando a ripartire, con i nuovi allenatori già scelti e in attesa di comunicazioni ufficiali. Nei giorni scorsi si era parlato di alcune novità riguardanti i responsabili tecnici, mentre le decisioni definitive sono ancora in fase di definizione. La federazione sportiva italiana ha lavorato per rinforzare lo staff tecnico, con il fine di migliorare le prestazioni delle squadre nazionali.

Nei giorni scorsi era stato spiegato come l’ Italia del salto con gli sci maschile e della combinata nordica si trovasse in una situazione disdicevole, quella di essere priva di una guida tecnica e di non avere la più pallida idea di quali potessero essere le sue figure di riferimento, deputate a guidare le squadre e stilare i programmi di lavoro in vista del 2026-27. D’altronde, maggio è il mese in cui si inizia a preparare la successiva annata agonistica, sia in termini tecnici che atletici. Inoltre, non va dimenticato come il salto con gli sci abbia anche una stagione estiva, nella quale le nazioni di seconda e terza fascia possono mietere punti importanti per il World Ranking List, la graduatoria tramite la quale vengono determinate le quote per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia del salto con gli sci e della combinata nordica ‘vede la luce’. Trovati i nuovi allenatori, manca solo l’ufficialità

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