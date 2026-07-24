Il Loreto Basket conferma coach Ceccarelli | Entusiasta di continuare questo percorso

Il Loreto Basket ha annunciato la conferma di coach Gabriele Ceccarelli per la prossima stagione. La società ha deciso di mantenere la guida tecnica dopo aver ottenuto la promozione in Serie B Nazionale e la salvezza nell’ultimo campionato. Ceccarelli ha espresso entusiasmo per il proseguimento del percorso. La squadra riparte quindi con la stessa guida per il campionato 2026-2027.

Coach Gabriele Ceccarelli è confermato alla guida del Loreto Basket. La Consulinvest riparte dalla continuità. Dopo la promozione in Serie B Nazionale e la salvezza conquistata nella passata stagione, sarà ancora Gabriele Ceccarelli a guidare la prima squadra nel campionato 2026-2027. Un tecnico preparato, competente e capace di trasmettere identità, intensità e mentalità vincente, valori che continueranno a essere il punto di riferimento del progetto gialloblù. "Siamo molto contenti di poter annunciare la riconferma di coach Ceccarelli - commenta il presidente dei pesaresi Vincenzo Baldini -. Riteniamo che sia l’allenatore ideale per il progetto Loreto dove bisogna lavorare con giovani e ragazzi più esperti molto motivati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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