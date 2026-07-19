Il Milan ha annunciato il nuovo allenatore della primavera femminile, che si è detto entusiasta di iniziare il percorso. Oggi, il club ha firmato numerosi contratti, rafforzando la strategia di valorizzare i talenti del settore giovanile affidandoli a un tecnico di rilievo. La giornata ha visto una vera e propria pioggia di firme, con l’obiettivo di consolidare la crescita delle giovani calciatrici.

Giornata molto caotica per il futuro del calcio femminile in casa Milan. Oggi, infatti, si è registrata una vera e propria pioggia di firme, che delinea in modo chiaro la strategia del club: blindare i talenti del vivaio affidandoli ad una guida tecnica di spessore. Il focus della dirigenza si è diviso tra campo e panchina: il Milan ha blindato il proprio futuro annunciando la firma dei primi contratti da professionista per ben quattro delle giovani più promettenti del panorama nazionale: Elisa Bonanomi, Beatrice Lupatini, Paola Taddei ed Elena Vitale, ma è arrivata anche un'altra firma, ovvero quella di Marco Bruzzano, che sarà il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bruzzano nuovo allenatore della primavera Femminile: "Entusiasta di iniziare questo percorso"

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