Sabato scorso ho partecipato al Salone del Libro di Torino, questa volta non come visitatore pagante, ma come autore con il mio progetto ‘Storie minime’. Per la prima volta ho vissuto l’esperienza di essere protagonista di un evento così grande, in un contesto ricco di incontri, presentazioni e scambi con altri autori e lettori. Dopo questa prima partecipazione, ho deciso di voler proseguire su questa strada, con l’intento di approfondire e condividere ulteriormente il mio lavoro.

Sabato scorso, per la prima volta nella mia vita, sono stato al Salone del Libro non da spettatore pagante, ma da protagonista. Per la prima volta, infatti, avevo uno spazio tutto mio, circa un’ora durante la quale presentare il mio primo libro. Sì, perché, dopo anni di lavoro non continuativo, dopo anni passati a osservare ciò che mi circonda, dopo anni di fotografie della vita quotidiana scattate con gli occhi, ho finalmente messo su carta quello che fino a quel momento esisteva soltanto nella mia testa. Sono 31 racconti, storie brevi. Le ho intitolate Storie Minime. Ci tenevo molto a partecipare a questa rassegna, che è la più importante in Italia per quanto riguarda la letteratura, una vetrina davvero straordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono andato al Salone del Libro di Torino col mio ‘Storie minime’: ora vorrei continuare questo percorso

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