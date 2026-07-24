Il leone simbolo di Monza è stato restaurato dopo essere stato danneggiato da un petardo durante la notte di Capodanno. La Soprintendenza ha deciso di proteggerlo fino al termine del Gran Premio, impedendo interventi immediati. Il leone, che era stato ferito, è stato ripristinato e ora appare integro. La protezione temporanea si concluderà dopo l’evento sportivo, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

Il leone ferito è tornato integro. Il simbolo di Monza, danneggiato nella notte di Capodanno dall’esplosione di un petardo inserito nella bocca da alcuni minorenni, è stato restaurato. Ma i cittadini dovranno ancora attendere prima di rivederlo. L’impalcatura che avvolge una delle quattro statue del Ponte dei Leoni resterà al suo posto almeno fino al termine del Gp di Formula 1, su richiesta della Soprintendenza, che vuole mantenere protetta l’opera. Una notizia arrivata a seguito di una vivace polemica. A sollevarla è stato il consigliere Paolo Piffer (Civicamente), che con un video pubblicato sui social ha ironizzato sul cartello di cantiere, "misteriosamente arrotolato all’indietro", osservando come i lavori avrebbero dovuto concludersi il 12 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il leone ferito è tornato a ruggire. Ma resta protetto fino a dopo il Gp: "Lo ha deciso la Soprintendenza"

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Il Ritorno del Ruggito - Seconda parte | The Lion Guard | Episodio Completo

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