Perché la FIA ha penalizzato Hamilton ma non Leclerc | la differenza che ha deciso il GP F1 in Belgio

Durante il Gran Premio di Belgio, la FIA ha penalizzato Lewis Hamilton per aver causato un incidente, mentre non ha preso provvedimenti contro un pilota di Ferrari coinvolto in un episodio analogo. La decisione si basa sulle interpretazioni delle azioni di ciascun pilota e sulla valutazione delle manovre da parte dei commissari di gara. Non sono state pubblicate ulteriori spiegazioni ufficiali, ma si tratta di una differenza di trattamento tra i due casi simile nelle dinamiche.

Al GP di F1 in Belgio sono avvenuti episodi in apparenza simili, ma valutati in maniera diversa dalla FIA: ecco perché il monegasco della Ferrari non è stato sanzionato, mentre il sette volte campione del mondo sì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, super lotta tra Leclerc e Hamilton (Ferrari) per la seconda posizione: Sprint bellissima in Cina

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2026: Antonelli sorpassa Leclerc e vince a Spa. Hamilton penalizzato, fuori RussellNel GP del Belgio 2026, svoltosi a Spa-Francorchamps, Antonelli ha ottenuto la vittoria superando Leclerc in una fase finale della gara.

Leggi anche: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli e Leclerc vicinissimi! In testa Norris, che sarà penalizzato

Temi più discussi: F1 Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen (col trucco). HIGHLIGHTS; F1 | Hamilton: Persi 2 decimi di prestazione dopo la riparazione della SF-26; GP Gran Bretagna F1 2026: la Ferrari torna alla vittoria con Hamilton | RACING; F1: Antonelli vola anche nelle libere 3 di Spa, Hamilton sbatte.

La @fia ha penalizzato Hamilton mentre lo stesso Russell dice che è stato un incidente di gara. #skymotori #BelgianGP x.com

Perché la SF-26 danneggiata di Hamilton era ancora competitiva a Spa? Il pavimento perso generava un flusso d'aria compensatorio, e il design del sidepod gestiva efficacemente il getto degli pneumatici anche senza l'elemento. Il danno ha anche creato un' reddit

Perché Hamilton è stato penalizzato a Spa nonostante Russell lo abbia scagionato: Ero più lento di una F2Interamente responsabile della collisione, è la versione ufficiale contenuta nella sanzione inflitta al ferrarista per il contatto al 1° ... fanpage.it

Perché la FIA ha penalizzato Hamilton ma non Leclerc: la differenza che ha deciso il GP F1 in BelgioAl GP di F1 in Belgio sono avvenuti episodi in apparenza simili, ma valutati in maniera diversa dalla FIA: ecco perché il monegasco della Ferrari non ... fanpage.it