Vadese da record il leone è tornato a ruggire

Dopo 22 anni, la Vadese conquista nuovamente un titolo di campionato, arrivando a vincere con un turno d’anticipo rispetto alla fine della stagione 2025-26. La squadra di Vadese, che non aveva ottenuto un titolo da oltre due decenni, ha concluso la stagione con questa vittoria storica, segnando un risultato importante per il club e i suoi tifosi.

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Dopo 22 anni e con una giornata d’anticipo alla fine della stagione 2025-26 la Vadese torna a vincere un campionato. Non accadeva dalla stagione 2003-04, quando la Vadese, che ha il leone come simbolo storico, guidata dal mister locale Franco Bravi con in campo vari pezzi da novanta come Pazzaglia, Badalotti, Baldelli, Candiracci, Longhi, solo per citarne alcuni, espugnando Belforte nell’ ultima giornata, saliva in Promozione. Sabato scorso invece i giallorossi si sono ripetuti primeggiando nel girone A conquistando il pass per la Prima categoria e far esplodere la gioia di un’intera cittadina, che vanta una delle tifoserie più navigate e calorose della provincia pesarese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vadese da record, il leone è tornato a ruggire Notizie correlate Leggi anche: Il petardo esploso a Capodanno sul ponte, tutto pronto per il restauro: il leone ferito tornerà a ruggire Il leone ferito tornerà a ruggire: la Giunta di Monza approva il progetto per restaurare la statua vandalizzataMonza – La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per restaurare la statua sfregiata i primi giorni dell'anno sullo storico Ponte dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vadese da record, il leone è tornato a ruggire; VADESE che sballo, si torna in Prima!; VADESE. Il presidente Andreoni gongola: Vittoria del campionato dedicata ai nostri tifosi speciali. Vadese da record, il leone è tornato a ruggireSeconda categoria, l’allenatore Orazi: Vincere il campionato davanti al nostro meraviglioso pubblico è stata una emozione speciale ... sport.quotidiano.net Della Betta: Vadese super, Vigor da playoffSeconda categoria, il tecnico del San Sisto: I giallorossi vinceranno con merito, per noi obiettivo ambizioso ma con due gare toste ... msn.com Sul ponte dell’Aurelia che collega Savona a Vado Ligure scattano da oggi i lavori straordinari predisposti da Anas, un intervento destinato ad avere pesanti ripercussioni sul traffico finchè non termineranno gli interventi sulla direttrice vadese facebook