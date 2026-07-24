Il karaoke la serenata i look | è il giorno di Gigio e Alessia E tra i possibili invitati Messi e Sinner

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati oggi pomeriggio nella Valle d'Itria. La cerimonia si è svolta in una location all'aperto, con invitati presenti tra cui alcuni calciatori e tennisti noti. Tra i possibili partecipanti ci sarebbero anche Messi e Sinner. La coppia ha scelto un matrimonio semplice, con momenti di musica e serenate. Non sono stati divulgati dettagli ufficiali sull’organizzazione o altri invitati.

È arrivato il grande giorno di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, che si sposano oggi pomeriggio nella splendida cornice della Valle d'Itria. La cerimonia religiosa è prevista dalle ore 16.30 presso la Chiesa Madre di San Giorgio Martire a Locorotondo, mentre il ricevimento si svolgerà nell'esclusiva masseria Pettolecchia - La Fortezza a Fasano. L'evento unisce lusso e tradizione pugliese, attirando una grande parata di ospiti vip tra cui sportivi di calibro internazionale, compagni di squadra della Nazionale e personalità del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati ci sarebbero Erling Haaland, Paolo Maldini, Nicolò Barella, Giovanni Malagò e si vocifera anche Lionel Messi e Jannik Sinner, confermata invece l'assenza di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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