Il grande gioco | con gli ultimi Mondiali si è consumata la metamorfosi del calcio in intrattenimento globale

Da tpi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultimi Mondiali di Calcio del 2026 hanno visto la Spagna vincere contro l’Argentina, con Inghilterra e Francia tra le prime quattro. La finale tra nazionali già affermate non cancella le novità introdotte in questa edizione. La trasformazione del calcio in intrattenimento globale si è consolidata, con cambiamenti nelle modalità di fruizione e nelle strategie di diffusione. Il torneo ha segnato una svolta rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando un’evoluzione del prodotto sportivo.

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Che abbia vinto la Spagna contro l’Argentina, con l’Inghilterra e la Francia a completare il quartetto di testa, non rappresenta una sorpresa. Questo finale tra campioni affermati non basterà forse a mettere in secondo piano le notevoli e determinanti novità di questi Mondiali di Calcio del 2026. Quarantotto nazionali provenienti da ogni continente. Centoquattro partite in più di un mese. Tre diversi Paesi a organizzare il torneo. Mai un Mondiale era stato così grande. Il nuovo scacchiere L’allargamento del torneo da trentadue a quarantotto squadre è stato presentato dalla Fifa come un passo naturale in un calcio ormai sempre più globale, in cui i tifosi si moltiplicano in ogni Paese del mondo e nascono movimenti calcistici anche in angoli del pianeta che col pallone sembravano avere poco a che fare. 🔗 Leggi su Tpi.it

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