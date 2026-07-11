A tavola con gli ultimi | nell’incontro con l’altro si rivela il volto del Vangelo

Da vaticannews.va 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo si è svolto un pranzo con circa 200 persone vulnerabili della diocesi di Roma, organizzato per condividere un momento di fraternità. Durante l’evento, i cardinali Baggio e Reina hanno rivolto alcuni saluti, sottolineando l’importanza di una Chiesa vicina a chi si trova in difficoltà e promuovendo valori di cura del creato e del prossimo. L’iniziativa ha coinvolto il Papa e ha rappresentato un momento di solidarietà e condivisione.

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Al Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo il pranzo di Leone XIV con duecento persone vulnerabili della diocesi di Roma. Una giornata di fraternità e condivisione nel segno della cura del creato e del prossimo: nei saluti dei cardinali Baggio e Reina il richiamo a una Chiesa vicina a chi è in difficoltà. Nella Messa, l’omelia dell’arcivescovo elemosiniere Marín de San Martín, con l’invito a custodire la creazione come dono di Dio e a vincere "l’inquinamento del cuore" con la carità quotidiana  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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