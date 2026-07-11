A tavola con gli ultimi | nell’incontro con l’altro si rivela il volto del Vangelo

Notizia in breve

Al Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo si è svolto un pranzo con circa 200 persone vulnerabili della diocesi di Roma, organizzato per condividere un momento di fraternità. Durante l’evento, i cardinali Baggio e Reina hanno rivolto alcuni saluti, sottolineando l’importanza di una Chiesa vicina a chi si trova in difficoltà e promuovendo valori di cura del creato e del prossimo. L’iniziativa ha coinvolto il Papa e ha rappresentato un momento di solidarietà e condivisione.