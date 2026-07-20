Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, la partita è durata 105 minuti senza segnature. L’Argentina, stanca, ha resistito fino a quando la Spagna ha segnato il gol decisivo all’inizio del secondo tempo supplementare. La serata ha visto anche esibizioni di artisti come Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber, che hanno cercato di trasformare l’evento sportivo in un grande evento pop, ma con risultati discutibili.

U na partita infinita. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha regalato grandi emozioni, prima fra tutte la tensione: 105 minuti di 0 a 0, con un’Argentina esausta ma capace di resistere fino all’ultimo, fino al gol decisivo della Spagna a inizio del secondo tempo supplementare. Per stemperare quella tensione, quest’anno la finale ha portato con sé anche un’altra novità assoluta: il primo Halftime Show in stile Super Bowl nella storia della Coppa del Mondo. In 96 anni non era mai successo: sul palco sono salite star internazionali come Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. Il risultato? Tra il fare le cose male e non farle proprio, è meglio la seconda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber: la grande notte del calcio mondiale ha provato a trasformarsi in un evento pop globale. Ma il risultato lascia più di qualche dubbio

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MADONNA, RONALDO, RONALDINHO, SHAKIRA, JUSTIN BIEBER e non solo: l'HALFTIME SHOW della Finale | DAZN

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