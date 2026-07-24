Il grande freddo | a Roma cinema gratis biblioteche climatizzate e spazi culturali aperti per sfuggire al caldo

Da funweek.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 23 luglio al 4 agosto 2026, a Roma sono aperti gratuitamente cinema, biblioteche e spazi culturali climatizzati per affrontare le alte temperature. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, offre ambienti freschi dove poter vedere film, leggere o visitare mostre senza pagare. La proposta mira a fornire un’alternativa ai luoghi pubblici affollati e caldi durante le ondate di caldo. Gli spazi rimangono aperti nelle ore diurne e sono accessibili a tutti i cittadini.

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Quando il termometro sale, Roma risponde con la cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 torna “Il grande freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti, dove trovare un po’ di refrigerio senza rinunciare a un film, un libro o una mostra. L’obiettivo è offrire ai cittadini luoghi climatizzati e facilmente accessibili durante le ondate di calore, con proiezioni gratuite, aperture straordinarie e distribuzione di acqua. Cinema gratis in 11 sale di Roma. Grazie alla collaborazione con ANEC Lazio, saranno coinvolte 11 sale cinematografiche distribuite in diversi Municipi della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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