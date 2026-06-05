Aree verdi biblioteche climatizzate fontanelle e sedi del Comune | la mappa degli spazi freschi contro il caldo estivo

Notizia in breve

Una mappa interattiva di Milano individua oltre 100 spazi freschi distribuiti in tutti i quartieri. Tra questi ci sono aree verdi, biblioteche climatizzate, fontanelle e sedi del Comune. Questi luoghi sono stati segnalati come punti di rifugio contro le ondate di calore in vista della stagione estiva. La mappa permette ai cittadini di trovare facilmente un riparo dal caldo.