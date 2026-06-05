Aree verdi biblioteche climatizzate fontanelle e sedi del Comune | la mappa degli spazi freschi contro il caldo estivo
Una mappa interattiva di Milano individua oltre 100 spazi freschi distribuiti in tutti i quartieri. Tra questi ci sono aree verdi, biblioteche climatizzate, fontanelle e sedi del Comune. Questi luoghi sono stati segnalati come punti di rifugio contro le ondate di calore in vista della stagione estiva. La mappa permette ai cittadini di trovare facilmente un riparo dal caldo.
Una mappa interattiva con oltre 100 “luoghi freschi” di Milano, in ogni quartiere, in cui ripararsi dalle ondate di calore in vista dell'estate. L'ha predisposta il Comune, dopo avere identificato e mappato 116 luoghi per offrire riparo, soprattutto alle fasce più vulnerabili come anziani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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