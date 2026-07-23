Roma dal 23 luglio al 4 agosto film gratis aperti cinema e biblioteche contro il caldo | come partecipare

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 23 luglio al 4 agosto, il Comune di Roma offre film gratuiti in 11 sale cinematografiche e accesso libero a 11 biblioteche e altri spazi pubblici. Le strutture sono aperte con aria condizionata e acqua per contrastare il caldo estivo. La partecipazione è aperta al pubblico, senza prenotazioni, e permette di godere di proiezioni e letture gratuite durante il periodo indicato.

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Il Comune di Roma apre da oggi 11 sale cinematografiche con film gratis, 11 biblioteche e altri luoghi, per combattere il caldo con aria condizionata e acqua. Ecco la mappa dei rifugi climatici-culturali in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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