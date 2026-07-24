Il gran rifiuto di Guardiola alla Figc | non sarà il ct dell’Italia

Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è stata comunicata ai vertici della federazione, che avevano avanzato l'incarico nei giorni scorsi. L'allenatore catalano ha scelto di non accettare la proposta e non assumerà il ruolo di ct della squadra nazionale.

Roma, 24 luglio 2026 – Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia. L’allenatore catalano ha comunicato la propria decisione ai vertici della Federcalcio, declinando l’offerta ricevuta nei giorni scorsi per prendere il comando degli Azzurri. Guardiola sarebbe stato fortemente tentato dalla proposta italiana, ma alla fine hanno prevalso le ragioni personali: la promessa fatta alla famiglia di concedersi una pausa e la volontà di allontanarsi temporaneamente dalla pressione quotidiana del calcio. Dopo una lunga esperienza al Manchester City, il tecnico aveva infatti programmato un periodo sabbatico. Il sogno costruito da Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Malagò, Guardiolae Klopp

Notizie e thread social correlati

Guardiola rifiuta l’offerta della Figc, non sarà il ct dell’ItaliaPep Guardiola ha deciso di non accettare l’offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Il programma di Malagò per la FIGC: Guardiola nuovo CT dell’Italia, Maldini come dirigenteIn vista delle elezioni previste per il 22 giugno, il piano presentato dal presidente della federazione calcistica include alcune nomine di rilievo.

Argomenti più discussi: CT Italia, sfuma il sogno Guardiola; Italia, ci sono già attriti per il nuovo CT dopo il rifiuto di Guardiola: fissata data limite.

Guardiola, no all’Italia: ecco le ragioni del rifiuto a Maldini e LeonardoIl catalano tiene fede agli impegni presi con la famiglia e si ferma. Sono onorato, ma in questo momento non me la sento il messaggio. La Figc ora ricomincia la caccia al prossimo ct. pep guardiola ... panorama.it

Pep Guardiola rifiuta il ruolo di CT dell’Italia per motivi personali con un messaggio nella notteGuardiola non sarà sulla panchina dell’Italia: dietro il no di Pep ci sono motivazioni precise. Maldini ora lavora sull’alternativa per il nuovo ciclo. fanpage.it