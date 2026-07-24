Pep Guardiola ha deciso di non accettare l’offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo circa dieci giorni di valutazioni, l’allenatore catalano ha optato per non proseguire con l’ipotesi, motivando la scelta principalmente su ragioni familiari. La proposta di incarico era stata avanzata nelle ultime settimane, ma alla fine Guardiola ha deciso di non accettarla. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono previsti ulteriori sviluppi in merito.

Pep Guardiola non sarà commissario tecnico dell’Italia. Dopo una lunga riflessione durata circa dieci giorni, secondo quanto apprende LaPresse, per l’allenatore catalano sono prevalse scelte di carattere familiare. L’ex tecnico del City si era manifestato disponibile a discutere con il dt azzurro Paolo Maldini del progetto di rinascita dell’Italia, e si è detto lusingato della proposta della nuova Figc guidata da Giovanni Malagò. Tuttavia, la scelta di declinare l’offerta azzurra sarebbe dovuta alla volontà di dedicarsi per un po’ di tempo alla famiglia. La Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo. Crollano quote bookie su Conte ct, Mancini fuori dalla corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Guardiola rifiuta l’offerta della Figc, non sarà il ct dell’Italia

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