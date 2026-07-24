Il governo vuole rendere imputabili i minori salvo prova contraria
Il governo vuole cambiare le regole sull’imputabilità dei minori. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica l’articolo 98 del Codice penale e introduce quella che maggioranza e opposizioni hanno già ribattezzato, per ragioni opposte e con un pessimo senso delle istituzioni, la norma “anti-maranza”. L’obiettivo è rendere automaticamente imputabili i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, invertendo l’attuale presunzione prevista dalla legge. Oggi, infatti, un minorenne tra i quattordici e i diciotto anni può essere ritenuto penalmente responsabile soltanto dopo che il giudice ha accertato la sua capacità di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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Il governo vuole rendere più facile processare i minoriIl governo ha presentato un disegno di legge che elimina la verifica preventiva della capacità di intendere e di volere dei minori.
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