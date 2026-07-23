Il governo ha presentato un disegno di legge che elimina la verifica preventiva della capacità di intendere e di volere dei minori. La proposta prevede di equiparare i minorenni agli adulti in ambito processuale, eliminando un passaggio fondamentale nelle procedure giudiziarie. La modifica riguarda le modalità di trattamento dei minori nei procedimenti legali e mira a semplificare le procedure giudiziarie per questa categoria. La proposta sarà discussa in Parlamento nei prossimi giorni.

Con un disegno di legge che elimina la verifica preventiva della loro capacità di intendere e di volere, equiparandoli agli adulti Giovedì al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri il governo di Giorgia Meloni ha annunciato di aver approvato un disegno di legge che ha l’obiettivo di rendere più facile processare i minori accusati di un reato. Il disegno di legge modifica il concetto di “imputabilità” dei minorenni fra i 14 e i 18 anni di età. Oggi sono imputabili e quindi processabili, ma la loro capacità di intendere e di volere va verificata caso per caso da un giudice e non può essere presunta come succede per gli adulti. Il disegno di legge prevede invece che i minorenni vengano equiparati agli adulti e siano considerati sempre capaci di intendere e di volere, a meno che si accerti il contrario. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo vuole rendere più facile processare i minori

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