Nonna Silvi, nota sui social come creator toscana, ha fatto una rivelazione shock sul Mostro di Firenze, riferendo un dettaglio legato al giorno di un omicidio. La donna, conosciuta per la sua spontaneità, ha condiviso questa informazione in un video, attirando l’attenzione di milioni di utenti. La sua popolarità si è poi trasformata in un’attività gestita con il nipote.

Per milioni di utenti è semplicemente Nonna Silvi, la simpatica creator toscana che con la sua spontaneità ha conquistato i social fino a trasformare la propria popolarità in un’attività di successo gestita insieme al nipote. Dietro i video diventati virali, però, si nasconde anche una vicenda personale che affonda le radici in una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana. Ospite del podcast Gurulandia, la creator classe 1941 ha ripercorso un ricordo rimasto impresso nella sua memoria, legato al caso del Mostro di Firenze. Nel corso della conversazione, tra racconti di vita e curiosità, è emerso un episodio che coinvolge direttamente la sua famiglia e uno degli ultimi delitti attribuiti al serial killer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Il giorno di quell’omicidio…”. Nonna Silvi, la rivelazione choc sul Mostro di Firenze

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