Perchè Nonna Silvi è legata alla storia del Mostro di Firenze?

Notizia in breve

Nonna Silvi, famosa sui social per video ironici, ha rivelato di avere un legame personale con la storia del Mostro di Firenze, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La donna, molto seguita online, ha raccontato di un ricordo doloroso legato a questa vicenda che ha suscitato interesse tra i suoi follower. La sua testimonianza si inserisce tra le narrazioni di chi ha vissuto direttamente o indirettamente le vicende legate al caso irrisolto.