Perchè Nonna Silvi è legata alla storia del Mostro di Firenze?
Nonna Silvi, famosa sui social per video ironici, ha rivelato di avere un legame personale con la storia del Mostro di Firenze, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La donna, molto seguita online, ha raccontato di un ricordo doloroso legato a questa vicenda che ha suscitato interesse tra i suoi follower. La sua testimonianza si inserisce tra le narrazioni di chi ha vissuto direttamente o indirettamente le vicende legate al caso irrisolto.
Nonna Silvi, molto conosciuta sul web, ha parlato della storia del Mostro di Firenze. Dietro ai video ironici che l’hanno resa una delle nonne più amate dei social si nasconde anche un ricordo doloroso. Silvana Bini, conosciuta sul web come Nonna Silvi, ha raccontato per la prima volta un episodio che la lega indirettamente a uno dei casi di cronaca nera più inquietanti della storia italiana: quello del Mostro di Firenze. Ospite del podcast Gurulandia, la creator toscana, classe 1941, ha ricordato quanto accadde nel 1982, quando suo figlio Marco Martini, allora volontario della Croce d’Oro, fu tra i primi soccorritori intervenuti dopo uno dei delitti attribuiti al serial killer. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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Nonna Silvi, la fornaia toscana regina di TikTok
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