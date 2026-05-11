Garlasco la rivelazione di Stefania K ai pm | Mi mostrò un completino intimo
A quasi vent'anni dall'omicidio di Garlasco, una testimone ha raccontato ai pubblici ministeri di aver visto un uomo mostrare un completino intimo e di aver parlato con lui dei video con un'altra persona, con naturalezza. La testimonianza è stata resa in fase di indagini e riguarda dettagli emersi durante le dichiarazioni. La vicenda ha ripreso attenzione nel corso delle indagini, che continuano a fare luce su alcuni aspetti dell'episodio.
«Mi parlò dei video con Alberto, con naturalezza». A 19 anni dall’omicidio di Garlasco, è una frase pronunciata da Stefania Cappa a incrinare una delle convinzioni rimaste intatte per quasi due decenni: che nessuno, oltre a Chiara Poggi e Alberto Stasi, sapesse dell’esistenza di quei filmati intimi. Le nuove deposizioni raccolte dalla Procura di Pavia lo scorso 5 maggio riportano invece al centro dell’inchiesta un elemento che potrebbe riscrivere equilibri, rapporti e moventi attorno al delitto. Sentita dai carabinieri come persona informata sui fatti, Stefania Cappa — oggi avvocata — ha raccontato una Chiara diversa da quella tratteggiata in passato: serena, innamorata, priva di imbarazzo quando parlava della propria relazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie correlate
Garlasco, Marco Poggi ai pm: «Mai visto con Sempio il video intimo di Chiara»È durata due ore la deposizione in Procura a Pavia di Marco Poggi, fratello di Chiara e all’epoca del delitto di Garlasco amico stretto di Andrea...
Leggi anche: “Cosa si sapeva già allora”. Garlasco, indiscrezioni sulle dichiarazioni di Stefania Cappa ai pm
Argomenti più discussi: Garlasco, rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi: Tante considerazioni su Chiara Poggi e il movente; Delitto di Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio; Garlasco in TV, Palmegiani non ha dubbi sui post social di Sempio: Sapevo già della ragazza di cui era innamorato; Garlasco, Sempio: Fatto atroce che non ho commesso. La difesa: Ha detto la verità, informazioni divulgate violano il segreto istruttorio.
Clamorosa rivelazione a #quartogrado: i Simpson avevano previsto anche i fatti di #Garlasco! x.com
MondoNews. Victor Galey · Sigla Telegiornale (2022/23). Garlasco, rivelazione choc dei Carabinieri: L’ex Pg Laura Barbaini suggerì ai Poggi come fermare l’indagine su Sempio. Secondo l’informativa del Nucleo Investigativo di Milano, l’ex sostituta proc facebook
Lory Del Santo e la rivelazione su Re Carlo: L'ho incontrato e abbiamo parlato da soli reddit
Garlasco, nuovi retroscena. La rivelazione della cugina Stefania Cappa: Chiara mi parlò dei video con StasiCappa ha ricordato un episodio avvenuto durante un Natale, quando Chiara l’avrebbe accompagnata nella sua stanza per mostrarle un regalo ricevuto da ... affaritaliani.it