Due bagnanti sono stati feriti da morsi in mare tra Pioppi e Palinuro, in Cilento, in due episodi distinti avvenuti in tre giorni. Entrambi hanno riportato ferite al polpaccio con perdite di sangue e sono stati soccorsi dai medici. Le autorità stanno cercando di identificare la specie responsabile degli attacchi. Non si registrano altri feriti o vittime. Le ricerche sono in corso per determinare quale animale abbia causato le ferite.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici i due bagnanti morsi in acqua nell’arco di tre giorni in due distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento, tra Pioppi e Palinuro. L’ultimo caso si è verificato a Palinuro, nella zona delle Saline, dove un uomo di 76 anni ha riportato una ferita al polpaccio. Pochi giorni prima a Pioppi, un turista svizzero di 55 anni era stato soccorso per una lesione analoga. A Palinuro il bagnante è riuscito a raggiungere la riva ed è stato assistito dai bagnini presenti sulla spiaggia, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cilento, due bagnanti feriti da morsi in mare tra Pioppi e Palinuro: si cerca la specie responsabile

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