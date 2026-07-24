Un incendio si è verificato durante uno spettacolo di artisti di strada, che includeva performance con il fuoco, acrobazie, magia, giocoleria e clown. L’evento, rivolto a tutte le età, si svolgeva in un’area pubblica e ha coinvolto il pubblico presente. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni gravi, ma la sicurezza dell’area è stata temporaneamente messa sotto controllo. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incendio è stata ancora diffusa.

Spettacoli col fuoco e acrobazie, magia, giocoleria e clownerie per risate esilaranti. Un’occasione di divertimento con eventi coinvolgenti adatti a tutte le età, dai bambini agli adulti. Domani alle 21 in piazza Trento e Trieste a Monza nuovo appuntamento con il festival di teatro di strada “ Non solo Clown “, la rassegna internazionale di artisti di strada promossa dal Comune e arrivata quest’anno alla sua 18esima edizione. A esibirsi sarà il duo Ninos Salvajes, formato da Lizeth Soto e Andrea Veneziani, con “Alma De Fuego“, una performance con fuoco e hula hoop. Protagonista della serata anche Daniele Romano con lo spettacolo “Gugu il clownvernicolo“, un mix di arti circensi, teatro e musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fuoco e le acrobazie degli artisti di strada

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