Da Ester Pantano a Ibla | parata di artisti per il Festival della Strada degli scrittori

Venerdì 29 maggio, il cinema Concordia di Agrigento ospiterà la decima edizione dello “Strada degli scrittori Fest”. La serata comprende spettacoli di teatro, musica e proiezioni cinematografiche, coinvolgendo artisti come Ester Pantano e Ibla. L’evento, organizzato per celebrare i dieci anni del master di scrittura, prevede un programma che unisce diverse forme artistiche in un’unica serata.

Venerdì 29 maggio il cinema Concordia di Agrigento ospiterà una nuova edizione dello “Strada degli scrittori Fest”, appuntamento organizzato per celebrare i dieci anni del master di scrittura attraverso una serata che intreccerà cinema, narrazione, teatro e musica. L’evento, intitolato “Immagini”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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