Bascherdeis 2026 a Vernasca torna il Festival internazionale degli artisti di strada

A Vernasca si prepara il ritorno del Festival Internazionale degli Artisti di Strada, previsto per il 25 e il 26 luglio. L'evento vedrà protagonista il funambolo Andrea Loreni, che terrà il pubblico con una traversata tra le più emozionanti del festival. La manifestazione, giunta alla sua edizione 2026, coinvolge artisti provenienti da diversi paesi e si svolge nel centro storico del paese. L’appuntamento è atteso da molti appassionati di spettacoli di strada.

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