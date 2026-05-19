Bascherdeis 2026 a Vernasca torna il Festival internazionale degli artisti di strada
A Vernasca si prepara il ritorno del Festival Internazionale degli Artisti di Strada, previsto per il 25 e il 26 luglio. L'evento vedrà protagonista il funambolo Andrea Loreni, che terrà il pubblico con una traversata tra le più emozionanti del festival. La manifestazione, giunta alla sua edizione 2026, coinvolge artisti provenienti da diversi paesi e si svolge nel centro storico del paese. L’appuntamento è atteso da molti appassionati di spettacoli di strada.
Il 25 e 26 luglio torna il Festival Internazionale degli Artisti di Strada. Protagonista il funambolo Andrea Loreni con una traversata da brivido. Musica all’alba, arte e oltre 200 volontari per trasformare il borgo dell’alta Valdarda in un teatro a cielo aperto.C’è un sottile filo d’acciaio che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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