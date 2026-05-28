Inferno di fuoco alle porte di Milano incendio in un fienile | corsa contro il tempo per salvare gli animali

Notizia in breve

Giovedì sera, un incendio si è sviluppato in un fienile a San Giuliano Milanese, vicino a Milano. Le fiamme hanno avvolto la struttura, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in salvo gli animali presenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, con i soccorritori impegnati a contenere le fiamme e a evitare che si diffondessero alle aree circostanti.