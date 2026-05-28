Inferno di fuoco alle porte di Milano incendio in un fienile | corsa contro il tempo per salvare gli animali
Giovedì sera, un incendio si è sviluppato in un fienile a San Giuliano Milanese, vicino a Milano. Le fiamme hanno avvolto la struttura, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in salvo gli animali presenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, con i soccorritori impegnati a contenere le fiamme e a evitare che si diffondessero alle aree circostanti.
Un vasto incendio è divampato nella serata di giovedì 28 maggio a San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente: la prima chiamata di emergenza alla centrale operativa dei vigili del fuoco è giunta alle 20.30. Sul posto sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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La notizia: https://www.molfettaviva.it/notizie/inferno-di-fuoco-in-via-amato-tre-auto-in-fiamme/ facebook
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