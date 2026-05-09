Cavallo cade in una buca alle porte di Arezzo | salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, i vigili del fuoco della squadra di Arezzo sono intervenuti in una zona alle porte della città, precisamente in prossimità di San Marco. Un cavallo era caduto in una buca, e gli operatori si sono occupati di recuperarlo. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui