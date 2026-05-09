Cavallo cade in una buca alle porte di Arezzo | salvato dai vigili del fuoco
Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, i vigili del fuoco della squadra di Arezzo sono intervenuti in una zona alle porte della città, precisamente in prossimità di San Marco. Un cavallo era caduto in una buca, e gli operatori si sono occupati di recuperarlo. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.
Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, da parte della squadra della sede centrale dei vigili del fuoco di Arezzo per il recupero di un cavallo caduto in una buca in zona San Marco, alle porte di Arezzo.L’animale è stato raggiunto e messo in sicurezza: i soccorritori lo hanno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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