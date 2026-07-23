Un nuovo trailer di Resident Evil mostra scene di un'ambientazione oscura e inquietante, con creature mostruose e ambienti decadenti. La clip evidenzia effetti visivi intensi e un’atmosfera tesa, mentre personaggi in tenuta da combattimento si muovono tra rovine e zone abbandonate. La produzione, diretta da Zach Cregger, promette un approccio più crudo e viscerale rispetto ai precedenti film.

Il franchise horror più celebre della storia dei videogiochi “Resident Evil” si prepara a tornare sul grande schermo con una veste completamente inedita e viscerale. Sony Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Resident Evil, il nuovo adattamento cinematografico diretto da Zach Cregger, l’acclamato regista che ha conquistato la critica e il pubblico con le atmosfere inquietanti di Barbarian e Weapons. A differenza delle trasposizioni precedenti, la pellicola abbraccia un racconto del tutto originale che mette al centro un protagonista comune travolto dall’orrore. La trama segue infatti le vicende di Bryan (interpretato da Austin Abrams), un semplice corriere medico che si ritrova suo malgrado intrappolato in una drammatica lotta per la sopravvivenza quando una notte apparentemente qualunque sprofonda nel caos più totale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il terrore si riaccende nell’oscurità: il trailer di Resident Evil svela la nuova visione horror firmata Zach Cregger

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