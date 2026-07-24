N el nuovo film Netflix 72 hours, l’over 40 Kevin Hart cerca di salvarsi la carriera e superare la crisi di mezza età unendosi a un gruppo di ventenni. Il risultato è una commedia imbarazzante che prova a emulare, con scarso successo, film cult come Una notte da leoni. La presenza di Andy Garcia e di Teyana Taylor ( Una battaglia dopo l’altra ) non basta a salvare dall’effetto cringe una storia senza capo né coda. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › 10 serie tv e i film da vedere su Netflix a luglio 2026 72 hours film Netflix: trama commedia in streaming. Joe (Hart) è il direttore creativo di una famosa agenzia pubblicitaria di New York. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il film Netflix con Kevin Hart in crisi di mezza età non convince né come commedia, né come ritratto generazionale

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