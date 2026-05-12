' 72 Hours' è il nuovo film Netflix con Kevin Hart | la trama il trailer quando esce

Netflix ha annunciato l’arrivo di “72 Hours”, un nuovo film commedia con Kevin Hart. La pellicola racconta le vicende di un uomo di circa quaranta anni che affronta una fase difficile nella sua carriera e si trova coinvolto in situazioni improbabili e divertenti. Il film sarà disponibile sulla piattaforma nei prossimi giorni, accompagnato dal trailer ufficiale pubblicato recentemente.

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Preparatevi a ridere con il nuovo film Netflix “72 Hours”, una commedia corale, con protagonista Kevin Hart (Una spia e mezzo), sulla storia di un quarantenne alle prese con una carriera in crisi che si ritrova in situazioni assurde ed esilaranti. Ma spieghiamo meglio cosa bisogna aspettarsi da.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Thrash, il nuovo thriller d’azione di Netflix: trama e quando esceQuando la natura si scatena e l’uomo resta senza difese, il cinema trova uno dei suoi terreni più fertili: "Thrash - Fuori dall'oceano" è il nuovo... Roosters 2: trama, trailer e quando esce la nuova stagione della serie comedyLe crisi sentimentali, le insicurezze maschili e le difficoltà di adattarsi a una società che cambia saranno ancora al centro di "Roosters",... Argomenti più discussi: 72 ORE, la nuova commedia di Netflix con protagonista Kevin Hart alle prese con un addio al celibato; Kevin Hart 72 Hours Trailer Featuring Mason Gooding and SNL's Marcello Hernández; Kevin Hart, Marcello Hernández’s Bachelor Party Gets Out of Control in Netflix’s ’72 Hours’ Trailer. 72 Ore | Kevin Hart | Trailer Ufficiale - reddit.com reddit 72 Hours Trailer Sees Kevin Hart Crash a Wild Bachelor Party in Netflix MovieA new trailer for 72 Hours has been released. 72 Hours is a new comedy movie that will be released on Netflix this summer. Directed by Tim Story, the movie stars Kevin Hart, Mason Gooding, Marcello ... yahoo.com