Nucleare per Pichetto è una sfida personale Ma la road map non convince né i sostenitori né l’opposizione

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo sul nucleare è iniziata questa settimana in Parlamento. Il senatore ha dichiarato che si tratta di una sfida personale, ma le proposte presentate non hanno convinto né i sostenitori del progetto né i rappresentanti dell’opposizione. La seduta si è concentrata sui dettagli tecnici e sulle modalità di attuazione del piano nucleare, senza raggiungere un accordo definitivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La discussione degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo sul nucleare è iniziata in salita alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, mentre il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha definito quella del ritorno all’energia dell’atomo in Italia “ una sfida personale, neppure più del Governo”. Tabella di marcia alla mano illustrata dal palco di Futuro Direzione Nord, nella sede di Assolombarda. Eppure la road map non basta né a rendere la discussione meno complicata, tanto che il presidente della commissione Ambiente, Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia), sarebbe già pronto – come riporta Staffetta Quotidiana – ad accelerare l’iter legislativo in commissione riducendo i tempi dedicati ai dibattiti e agli interventi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nucleare per pichetto 232 una sfida personale ma la road map non convince n233 i sostenitori n233 l8217opposizione
© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, per Pichetto è “una sfida personale”. Ma la road map non convince né i sostenitori né l’opposizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Svolta di Meloni su Trump e Israele: una mossa né etica né politica, ma demoscopicadi Angelo Palazzolo In due giorni Giorgia Meloni si è ripresa la scena internazionale.

Il tour di promozione de Il diavolo veste Prada 2 continua. Ma non sono né Miranda né Andy a regalare idee look da manuale, ma una Maryl Streep più glamour che maiAspettando Il diavolo veste Prada 2, in arrivo nei cinema italiani il 29 aprile 2026, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno già dato il via a un press...

Temi più discussi: Pichetto, sul nucleare norme attuative entro fine anno; PICHETTO FRATIN SUL NUCLEARE: UNA SFIDA PERSONALE; Decreto per il nucleare, Pichetto Il nostro obiettivo è arrivare ai decreti attuativi a dicembre; Nucleare, Pichetto: Entro fine anno le norme attuative. Calenda lo sferza: Le covate da due anni, fatele e le votiamo.

nucleare per pichetto èIl nucleare torna in Italia entro dicembre, il calendario per l’approvazioneL’Italia accelera sull’atomo per ridurre i costi della bolletta elettrica e competere sui mercati globali. Ci sono le tappe. Ecco quali sono ... quifinanza.it

nucleare per pichetto èNucleare, Pichetto Fratin accelera: Quadro giuridico entro fine anno, sfida per il futuro dei giovaniNuovo nucleare Italia Il Ministro dell’Ambiente annuncia a Milano un piano legislativo lampo per il ritorno all'atomo e ... energiaoltre.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web