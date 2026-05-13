La discussione degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo sul nucleare è iniziata questa settimana in Parlamento. Il senatore ha dichiarato che si tratta di una sfida personale, ma le proposte presentate non hanno convinto né i sostenitori del progetto né i rappresentanti dell’opposizione. La seduta si è concentrata sui dettagli tecnici e sulle modalità di attuazione del piano nucleare, senza raggiungere un accordo definitivo.

La discussione degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo sul nucleare è iniziata in salita alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, mentre il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha definito quella del ritorno all’energia dell’atomo in Italia “ una sfida personale, neppure più del Governo”. Tabella di marcia alla mano illustrata dal palco di Futuro Direzione Nord, nella sede di Assolombarda. Eppure la road map non basta né a rendere la discussione meno complicata, tanto che il presidente della commissione Ambiente, Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia), sarebbe già pronto – come riporta Staffetta Quotidiana – ad accelerare l’iter legislativo in commissione riducendo i tempi dedicati ai dibattiti e agli interventi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, per Pichetto è “una sfida personale”. Ma la road map non convince né i sostenitori né l’opposizione

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Il ministro Gilberto Pichetto Fratin si è detto ottimista sull’iter del #decretobollette e ha confermato i progressi sul disegno di legge per il nucleare #accisecarburante @Confindustria @GSErinnovabili #nucleare #energia #crisienergetica #industria x.com

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