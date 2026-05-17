Holm aspetta la Juve | Napoli in stand by Previsto un incontro col Bologna | il possibile scenario

Holm attende una decisione dalla Juventus, mentre il Napoli rimane in attesa di sviluppi. È in programma un incontro con il Bologna per discutere il futuro dello svedese e di Joao Mario. La situazione attuale riguarda principalmente le trattative di mercato e le possibili destinazioni dei giocatori coinvolti. Le parti interessate stanno valutando le opzioni disponibili, senza ancora arrivare a un accordo definitivo. La prossima fase delle negoziazioni potrebbe chiarire le intenzioni di tutte le società coinvolte.

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