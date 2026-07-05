Il futuro di Lukaku potrebbe cambiare nelle prossime settimane: il giocatore belga, attualmente al Napoli, è tra i primi obiettivi del Fenerbahçe. Mentre il calciatore si prepara per l’ottavo di finale del Mondiale contro gli Stati Uniti, si fanno strada voci di un possibile trasferimento. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative tra le parti sembrano essere in corso.

In attesa dell’ottavo di finale mondiale del suo Belgio contro i padroni di casa degli Stati Uniti, per Romelu Lukaku bisogna sottolineare delle grosse novità che riguardano il suo futuro. Calciomercato Napoli, il Fenerbahce vuole Lukaku: le ultime. Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il centravanti belga fa parte della short list dei possibili nuovi attaccanti centrali del Fenerbahce. Quest’ultimo è infatti alla ricerca di un nuovo centravanti. In questa speciale lista c’è anche un calciatore accostato al Napoli proprio per sostituire Romelu Lukaku. Il calciatore in questione è il norvegese Sorloth dell’Atletico Madrid, accostato anche alla Juventus di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lukaku, c’è una luce nel suo futuro: il belga del Napoli è tra i primi obiettivi del Fenerbahce

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