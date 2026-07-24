Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta significativa al Milan e al giocatore Rafael Leao. I rossoneri hanno già individuato un sostituto per il portoghese. La trattativa è in corso, ma i dettagli dell'offerta non sono stati resi pubblici. Il club turco ha manifestato un forte interesse nel mettere sotto contratto l'attaccante, mentre il Milan si sta preparando a eventuali sviluppi.

maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto! ll Fenerbahçe intende fare le cose in grande e punta con decisione su Rafael Leao. Il club turco ha pronta una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno del Milan, supportata da una proposta d’ingaggio spaventosa formulata al portoghese: 8 milioni di euro netti come base fissa, a cui si aggiungono 1,5 milioni al superamento delle 20 presenze, altri 1,5 milioni al raggiungimento di 15 gol e un ulteriore milione in caso di vittoria della Super Lig, il tutto per cinque stagioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. I turchi puntano all’acquisto del cartellino senza ricorrere a formule in prestito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Fenerbahce fa sul serio per Leao

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Football has a serious problem! The most stacked month in football history.

Notizie e thread social correlati

Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto!Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta importante al Milan e al giocatore Rafael Leao, cercando di convincere entrambi a una cessione.

Il Fenerbahce fa sul serio per Tzolis: pronta un’offerta da 35 milioni che allontana la RomaIl Fenerbahçe ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro per il calciatore greco, superando così la proposta avanzata dalla Roma.

Temi più discussi: Leao prove di addio, il Fenerbahce accelera: pronti 50 milioni per il Milan, 8 all'anno al giocatore; Italia: se Guardiola dice no, pronto Pirlo. Leao, il Fenerbahce accelera: offerta da 50 milioni; Juve, a centrocampo missione per André del Corinthians, ex obiettivo Milan: è sfida al Fenerbahce; Milan, ecco l'offerta per Leao: il Fenerbahce offre un maxi-ingaggio.

Il Fenerbahce fa sul serio per Rafa Leao. È pronto a trattare l’acquisto del suo cartellino e nel frattempo ha presentato al portoghese una proposta di ingaggio da capogiro. @Gazzetta_it x.com

Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto!Il Fenerbahce spinge per Rafa Leao, formulando una super offerta al Milan e al giocatore. Ecco chi sarà il sostituto! Il Fenerbahçe intende fare le cose in grande e punta con decisione su Rafael Leao. msn.com

Milan-Leao, il Fenerbahce fa sul serio e prepara l’assalto: 40 milioni più bonus e uno stipendio da capogiroRafael Leao valuta una nuova esperienza dopo sette stagioni con la maglia rossonera. Il Fenerbahce prepara un’offerta che può arrivare a 50 milioni di euro, mentre al portoghese garantirebbe uno stipe ... affaritaliani.it