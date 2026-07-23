ddl concorrenza arriva la riforma della rete dei carburanti stop su doggy bag e telemarketing

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma che modifica la rete dei carburanti e introduce limiti a pratiche come il telemarketing e l’uso delle “doggy bag”. Rispetto alla bozza originale, sono state eliminate alcune disposizioni, tra cui le norme che garantivano il diritto a portare a casa gli avanzi di cibo e quelle che regolano le chiamate promozionali. La nuova versione del provvedimento mantiene solo alcune delle proposte iniziali.