Ddl concorrenza arriva la riforma della rete dei carburanti Stop su doggy bag e telemarketing

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma che modifica la rete dei carburanti e introduce limiti a pratiche come il telemarketing e l’uso delle “doggy bag”. Rispetto alla bozza originale, sono state eliminate alcune disposizioni, tra cui le norme che garantivano il diritto a portare a casa gli avanzi di cibo e quelle che regolano le chiamate promozionali. La nuova versione del provvedimento mantiene solo alcune delle proposte iniziali.

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Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri perde però molte delle disposizioni previste nella bozza messa a punto dal Mimit, dalle norme che istituivano il diritto a ottenere la “doggy bag” alla stretta sul telemarketing. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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