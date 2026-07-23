Ddl concorrenza arriva la riforma della rete dei carburanti Stop su doggy bag e telemarketing
Il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma che modifica la rete dei carburanti e introduce limiti a pratiche come il telemarketing e l’uso delle “doggy bag”. Rispetto alla bozza originale, sono state eliminate alcune disposizioni, tra cui le norme che garantivano il diritto a portare a casa gli avanzi di cibo e quelle che regolano le chiamate promozionali. La nuova versione del provvedimento mantiene solo alcune delle proposte iniziali.
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri perde però molte delle disposizioni previste nella bozza messa a punto dal Mimit, dalle norme che istituivano il diritto a ottenere la “doggy bag” alla stretta sul telemarketing. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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