Il lungomare nord ha perso un parcheggio pubblico dopo che il Comune non ha completato le procedure di acquisizione dell’area. La sentenza ha respinto il ricorso, evidenziando che l’amministrazione non ha formalizzato la proprietà del terreno. La mancanza di atti ufficiali ha portato alla perdita del parcheggio, lasciando scoperto uno spazio utilizzato fino a ora dai cittadini.

Il lungomare nord perde un parcheggio pubblico perché il Comune dimentica di acquisire l’area al proprio patrimonio. Lo ha stabilito una sentenza del Tar di Ancona, che si è pronunciato sul ricorso presentato dall’ impresa edile Vesprini, riuscita a dimostrare come sia andato in prescrizione il diritto dell’amministrazione comunale a diventare proprietaria del parcheggio antistante lo stabilimento balneare Il Veneziano. Comincia la bellezza di trent’anni fa, nel 1995, la vicenda, quando la ditta inizia a costruire il condominio "Le barche" e le opere di urbanizzazione da cedere al Comune riguardano un piazzale e i marciapiedi. Ma passano gli anni e la pratica non viene mai perfezionata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune non completa gli atti e il lungomare perde un parcheggio

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