Nel municipio di Radicondoli si sono raccolte le opinioni degli abitanti attraverso un questionario e incontri diretti. La partecipazione ha coinvolto numerosi residenti, che hanno condiviso le proprie esigenze e proposte. Sono stati consegnati atti e documenti ufficiali relativi ai progetti in corso. L'amministrazione ha ascoltato le richieste e annotato le osservazioni, con l'obiettivo di pianificare interventi futuri. La sala consiliare si è riempita di volti e voci della comunità.

Una comunità si racconta attraverso le voci di chi la vive. A Radicondoli il primo capitolo del futuro passa da una sala consiliare piena di volti, incontri e testimonianze: cittadini e cittadine, rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche si sono ritrovati per il lancio ufficiale di WivoaRadicondoli Lab, il percorso con cui il Comune vuole ascoltare la propria comunità e costruire insieme il futuro di Radicondoli e Belforte. "WivoaRadicondoli nasce come percorso partecipato ed ha avuto questa cifra specifica: verifica delle esigenze e soluzioni concrete. I risultati ci sono e ancora stiamo lavorando per raggiungerli, presto ne daremo comunicazione – dice il sindaco Francesco Guarguaglini – Ora continuiamo su questa strada per conoscere di più di noi stessi: bisogni e opportunità, programmando dunque di conseguenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questionario e atti concreti, il Comune incontra gli abitanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il movimento "Free Cervinara" incontra gli abitanti del Parco degli Ulivi

Approvata legge sui Tis, la triplice sindacale: "Ora servono atti concreti per le stabilizzazioni"Il Consiglio regionale ha approvato una legge sui Tis, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in una vertenza iniziata da anni.

Argomenti più discussi: Questionario e atti concreti, il Comune incontra gli abitanti; Accertamento regime impatriati: cosa succede dal questionario al contraddittorio; Sanità privata Aiop-Aris, Fials dopo l'incontro con ministero e Regioni: Il rinnovo del Ccnl non più rinviabile.