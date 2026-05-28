Costone Bonifacio a Montallegro il Tar annulla gli atti del commissario | stop alla liquidazione milionaria contro il Comune
Il Tar Palermo ha annullato gli atti del commissario ad acta che prevedevano la liquidazione di un'indennità di espropriazione per un'area di 8 ettari nel Costone Bonifacio a Montallegro. La decisione blocca la liquidazione milionaria prevista contro il Comune. La sentenza si basa sull’annullamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di esproprio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla motivazione della decisione.
Il Tar Palermo ha annullato gli atti con cui il commissario ad acta aveva disposto la liquidazione dell’indennità di espropriazione relativa a un’area di 8.349 metri quadrati nel costone Bonifacio accogliendo il reclamo presentato dal Comune di Montallegro.La vicenda nasce da un giudizio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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