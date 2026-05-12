? Domande chiave Come può il politicamente corretto trasformarsi in un limite ai diritti?. Perché la fine delle ideologie ha portato alla stasi sociale?. Cosa nasconde il confine tra battaglie civili e nuovi controlli?. Come influisce la guerra sulla verità dei nuovi monologhi satirici?.? In Breve Appuntamento il 28 maggio presso il Teatro Savoia di Campobasso. Temi trattati includono guerra, religione e critiche al politicamente corretto. Biglietti disponibili per l'acquisto tramite il sito web vivaticket.com. Il 28 maggio il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà per la prima volta in Molise Giorgio Montanini, comedian che ha introdotto la stand-up comedy in Italia con una satira senza compromessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montanini al Savoia: la satira senza filtri di Fall Reloaded

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